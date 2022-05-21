Блинкен посетит 21-24 мая Японию, где обсудит Украину и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет 21-24 мая сопровождать президента Джо Байдена в его первой официальной поездке в Азию. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шеф американской дипломатии будет присутствовать на встрече главы Белого дома и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, а также примет участие в саммите лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония. На встрече с японским министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси Блинкен намерен обсудить "глобальные ответные меры" на проводимую Россией военную "спецоперацию" в Украине, "все более дестабилизирующее поведение Корейской Народно-Демократической Республики", а также вопросы регионального экономического развития.