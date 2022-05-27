Инвесторы Twitter подали в суд, обвинив Маска в сокрытии данных о покупке акций

Группа инвесторов компании Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против предпринимателя Илона Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, отметив, что исковое заявление было подано днем ранее в федеральный суд Сан-Франциско, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инвесторы полагают, что Маск сэкономил $156 млн, скрыв информацию о том, что, по состоянию на 14 марта, он владел более чем 5% акций Twitter", - указало агентство.

Согласно американскому законодательству, инвестор должен в течение 10 дней после покупки им свыше 5% акций той или иной компании уведомить об этом акционеров предприятия. Это необходимо для того, чтобы акционеры заранее знали о намерении инвестора получить контроль над компанией. Маск же объявил о том, что ему принадлежат 9,2% акций Twitter лишь 4 апреля, хотя порог в 5% был преодолен еще 14 марта.

Сразу же после заявления Маска 4 апреля цены на акции компании значительно возросли. И инвесторы полагают, что то же самое произошло бы и 14 марта, если бы предприниматель выполнил требования закона, но Маск, по их мнению, намеренно затягивал с раскрытием информации о своей доле в компании. "Не раскрывая этих данных, Маск занимался манипулированием и скупал акции компании по заниженной цене", - приводит Reuters слова представителя группы инвесторов Уильяма Хересняка. Инвесторы также считают, что отказ Маска приобретать Twitter до тех пор, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%, можно расценивать как попытку дополнительно снизить цену акций.

Подавшие иск настаивают на том, чтобы суд обязал Маска компенсировать им убытки, сумма которых не указывается, а также выплатить штраф. Параллельно расследование по факту несвоевременного раскрытия Маском данных о покупке им акций Twitter проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск предложил приобрести компанию за $44 млрд. Акционеры компании пока еще не одобрили условия сделки. Если Маск решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в $1 млрд. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября.