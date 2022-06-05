Цены на бензин в США вновь бьют исторические рекорды

Бензин на автозаправках в США подорожал вдвое со дня инаугурации президента страны Джо Байдена. Такие данные, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, Американская автомобильная ассоциация (ААА).

По данным ААА, средняя стоимость бензина марки Regular в субботу возросла до 4,81 доллара (304 рубля) за галлон и обновила исторический максимум. В январе 2021 года, когда Байден вступил в должность, этот показатель составлял 2,38 доллара (150 рублей) за галлон.

Самый дорогой бензин в штате Калифорния. Один галлон топлива обходится его жителям в 6,3 доллара (399 рублей). Высокие цены на топливо в Неваде, Аризоне, Аляске и Орегоне.