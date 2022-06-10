В США одобрили заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Комитет Сената США по международным отношениям в четверг единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в альянс, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию об ускоренном принятии в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом в четверг заявил высокопоставленный член профильного комитета американского Сената Джим Риш.

"Принятие комитетом этой резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления альянса", – заявил Риш.

По его словам, многовековые политические и военные традиции Финляндии и Швеции делают эти страны идеальными кандидатами для вступления в состав военно-политического блока.

Помимо этого, политик подчеркнул, что уже в ближайшее время американский Сенат также примет резолюцию о расширении альянса с помощью этих стран.