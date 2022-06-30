Украина получила от США грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Твиттере.

"Благодарим президента США Джо Байдена за беспрецедентную поддержку. <...> Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд", – отметил он.

Также Шмыгаль выразил благодарность за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого был осуществлен перевод, и отдельно президенту Группы Всемирного банка Дэвиду Малпассу.