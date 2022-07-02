Нью-Йорк ужесточил ограничения на ношение огнестрельного оружия

Законодательное собрание Нью-Йорка приняло в пятницу закон, значительно ограничивающий ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, новый закон запрещает иметь при себе оружие в большинстве общественных мест, таких как метро, парки, больницы, стадионы и детские сады. Помимо этого, огнестрельное оружие нельзя будет хранить в помещениях, хозяева которых не дали соответствующего разрешения.

Также, пишет издание, законодатели запустили процесс внесения специальной поправки, обеспечивающей жительницам штата право на прерывание беременности.

Новый закон о ношении огнестрельного оружия является ответом на решение Верховного суда страны, который ранее признал неконституционными некоторые действующие в Нью-Йорке ограничения в этой сфере. Постановление суда упрощает для жителей Нью-Йорка скрытое ношение огнестрельного оружия вне частной территории, на которой проживает его владелец. Им, в частности, не придется доказывать, что это оружие необходимо для самообороны.