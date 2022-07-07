F-35 ВВС США прибыли в Южную Корею для учений

Истребители ВВС США F-35A Lightning II прибыли в Южную Корею для проведения 10-дневных учений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Flight Global.

По данным вооруженных сил США в Корее (USFK), шесть ударных истребителей пятого поколения вылетели в Республику Корея (РК) с авиабазы ​​Эйлсон на Аляске. Это первое публично подтвержденное развертывание с 2017 года.

«Находясь в Республике Корея, самолеты ВВС США планируют работать и летать с несколькими различными самолетами США и РК, включая южнокорейские F-35», — говорится в сообщении USFK.

Военные учения будут включать в себя ознакомительные и обычные тренировочные полеты для повышения способности двух ВВС действовать на Корейском полуострове и вокруг него, а также дадут возможность отработать действия по техническому обслуживанию, добавляет USFK.