Госдеп США посоветовал Шри-Ланке быстрее урегулировать кризис

Госдепартамент США посоветовал властям Шри-Ланки как можно более оперативно решить экономический кризис в стране и устранить причины недовольства населения. Об этом сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он заверил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией на Шри-Ланке.

«Мы призываем это правительство или любое новое выбранное на основе конституции правительство работать быстро над тем, чтобы выявить и претворить в жизнь решения, которые позволят достичь долгосрочной экономической стабильности и разрешить вопрос с недовольством народа Шри-Ланки, вызванным ухудшающимися экономическими условиями, в том числе нехваткой электроэнергии, продовольствия и топлива», — заявил Прайс.