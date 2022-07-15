Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) на общую сумму порядка $840 млрд. Трансляция велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект поддержали 329 конгрессменов, 101 высказался против. Среди проголосовавших против были 39 демократов и 62 республиканца.

Одобренный проект предполагает, в частности, выделение порядка $808,4 млрд непосредственно Пентагону, еще порядка $30,5 млрд - Министерству энергетики США. Дополнительно около $400 млн должно быть направлено на связанную с обороной деятельность других ведомств федерального правительства.