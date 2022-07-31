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Делегация США во главе с Пелоси посетит несколько стран Азии

США Материалы 31 июля 2022 11:06 (UTC +04:00)
Делегация США во главе с Пелоси посетит несколько стран Азии

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Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша делегация проведет встречи на высоком уровне в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать общие интересы и ценности, включая мир и безопасность, экономический рост и торговлю, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление", - говорится в сообщении.

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