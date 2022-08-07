Трамп допустил начало третьей мировой войны из-за некомпетентности руководства США

Некомпетентные люди, руководящие в настоящее время Соединенными Штатами, могут привести мир к третьей мировой войне. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп на проходящей в штате Техас Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят", - сказал он. По оценке Трампа, "эта война будет худшей в истории, потому что у нас есть невиданные доселе вооружения".

Бывший президент считает, что он не допустил бы нынешних кризисов на Украине и вокруг Тайваня, если бы руководил Соединенными Штатами. Необходимо всеми силами "удерживать США от смехотворных и бесконечных боевых действий за рубежом", участия в которых американцев никто не желает.