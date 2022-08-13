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США заявили, что осенью отправят в Европу более 200 военных

США Материалы 13 августа 2022 03:36 (UTC +04:00)
США заявили, что осенью отправят в Европу более 200 военных

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Американские власти направят в Европу по меньшей мере 260 военнослужащих вооруженных сил, сообщает в пятницу пресс-служба Сухопутных войск США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки <...> наших европейских союзников и союзников по НАТО. Будет развернут контингент, насчитывающий около 260 солдат", - говорится в заявлении. Отмечается, что отправка военных будет носить временный характер. Ее точные сроки и направление не называются.

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