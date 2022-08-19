США заявили, что не придают чрезмерного значения участию КНР в учениях "Восток-2022" в РФ

Власти США не придают чрезмерного значения участию отдельных стран, в том числе КНР, в предстоящих военных учениях "Восток-2022" в РФ. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсуждали это вчера [на брифинге]. Это учения, в которых участвует ряд стран <...>, в том числе некоторые из тех, с которыми мы сами регулярном проводим свои учения. <...> Мы не придаем чрезмерного значения конкретному участию отдельных стран", - сказал он.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" будут проходить с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на 13 полигонах Восточного военного округа. Как уточняли ранее в Минобороны России, во время учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

В среду Министерство обороны КНР сообщило, что в учениях примет участие Народно-освободительная армия Китая. Помимо Китая и России в них также примут участие Белоруссия, Индия, Таджикистан и Монголия. В Пекине при этом подчеркнули, что учения "не связаны с текущей международной и региональной обстановкой". Прайс ранее заявлял, что США считают рутинными предстоящие учения "Восток-2022", признают суверенное право государств на их проведение.