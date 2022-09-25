Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за шторма "Иэн"

Президент США Джо Байден подписал в субботу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Джозеф Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям <...> местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Иэн" <...>", - говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Белый дом также сообщил, что запланированная на 27 сентября поездка американского лидера во Флориду отложена из-за тропического шторма.

Ранее очередную попытку запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября, отложили на неопределенный срок из-за приближения тропического шторма "Иэн". Как ожидается, берегов Флориды он достигнет в середине следующей недели. Как прогнозирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Иэн" усилится до урагана в течение нескольких ближайших дней.