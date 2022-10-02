Байден посетит пострадавшие в результате ураганов Флориду и Пуэрто-Рико

Американский президент Джо Байден вместе со своей супругой Джилл на следующей неделе посетит пострадавшие в результате ураганов "Фиона" и "Иэн" Пуэрто-Рико и Флориду. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник, 3 октября, президент и первая леди отправятся в Пуэрто-Рико. В среду, 5 октября, <...> [они] посетят Флориду", - сказано в сообщении.

Ураган "Фиона" обрушился на юго-восточное побережье ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико 18 сентября. Как сообщал портал poweroutage.us, в результате удара стихии без электричества остались почти 1,3 млн домов и предприятий в Пуэрто-Рико.

Ураган четвертой категории "Иэн" достиг побережья штата Флорида 28 сентября. На следующий день он ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 1,1 млн потребителей. По данным телекомпания NBC, число жертв урагана "Иэн" в США достигло 77.