Восстановление ядерной сделки с Ираном не находится в центре внимания США - Белый дом

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не находится в настоящее время в центре внимания администрации США, расхождения между двумя сторонами слишком велики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Откровенно говоря, сейчас СВПД не находится в центре нашего внимания. Мы значительно отдалились от Ирана в вопросе возвращения к [соблюдению] СВПД, поэтому сейчас мы просто не сосредоточены на этом. У них были требования, которые значительно превышали то, что должен охватывать СВПД. И мы не сосредоточены в данный момент на дипломатических действиях [по СВПД]", - отметил он.

Он добавил, что США изучают возможность применения новых санкций против РФ и Ирана в связи с их военно-техническим сотрудничеством.