Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В результате стрельбы в Питтсбурге госпитализированы шесть человек

США Материалы 29 октября 2022 01:11 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в Питтсбурге госпитализированы шесть человек

Читайте Trend в

Инцидент со стрельбой произошел в Питтсбурге, в больницы города доставлены шесть человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

Как отмечает полиция Питтсбурга, ситуация продолжает развиваться, количество пострадавших устанавливается. Правоохранительные органы пока не уточняют, с чем связана стрельба. Подозреваемые на данный момент не задержаны.

Как отмечает CNN, инцидент произошел неподалеку от здания церкви.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости