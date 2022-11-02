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ВВС США перебросят на юг Японии боевые самолеты F-22

США Материалы 2 ноября 2022 08:52 (UTC +04:00)
ВВС США перебросят на юг Японии боевые самолеты F-22

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ВВС США с начала текущего месяца начнут перебрасывать на свою базу Кадена на Окинава многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-22 Raptor, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время на базе Кадена расположено 50 таких боевых самолетов. Более десяти из них будут уже в течение нескольких предстоящих недель отправлены в США. Взамен на Окинаве станут на временной основе размещаться F-22, которые, как утверждает газета, обладают высокой степенью незаметности для радаров и большим боевым потенциалом. ВВС США пока не определили, какие боевые самолеты предполагается разместить на Окинаве на постоянной или ротационной основе.

Кадена - крупнейшая американская военно-воздушная база за пределами Соединенных Штатов. Она способна принимать все типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

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