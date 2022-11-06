Маск планирует разрешить пользователям Twitter прикреплять к публикациям длинные тексты

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что компания намерена вскоре добавить в свою одноименную соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", Маск написал в субботу в своем Twitter-аккаунте.

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — написал предприниматель.

По его словам, вслед за этим последует монетизация для создателей любого вида контента.

В настоящее время сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами.