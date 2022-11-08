Победа республиканцев в Конгрессе может привести к тяжелым экономическим последствиям – Грейг Мейер (ФОТО)

РОЛИ /Trend/- Если республиканцам удастся одержать победу в Конгрессе, это станет тяжелым испытанием для экономики в течение нескольких лет.

Об этом сказал Trend в понедельник кандидат от демократов в члены Сената штата Северная Каролина Грейг Мейер в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для иностранных журналистов в Роли (Северная Каролина).

"Если республиканцы победят на промежуточных выборах, это, вероятно, приведет к периоду длительной политической напряженности, а экономика в США часто испытывает трудности, когда возникает политическая напряженность", — сказал он.

Мейер отметил, что первое, на чем демократы сосредоточатся в экономической политике, — это повышение минимальной заработной платы, чтобы люди зарабатывали достаточно денег для содержания своих семей.

"Мы также расширим охват государственного медицинского страхования, чтобы примерно еще 600 000 человек могли воспользоваться этой услугой. В Северной Каролине демократы взяли на себя обязательство развивать новые экономические возможности по всему штату. Речь идет о сочетании развития "чистой" энергии с нашей бурно развивающейся промышленностью по производству электромобилей и грузовиков, чтобы мы могли создать настоящую экономику "зеленой» энергии", — пояснил он.

Тем не менее, Мейер считает, что демократы очень плохо справились с обсуждением своей экономической платформы.

"Экономическая платформа демократов довольно проста. Демократы считают, что люди должны зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью и подготовиться к выходу на пенсию. Я думаю, что президент Байден сделал очень много хорошего для поддержки экономики. Инфляция сейчас носит глобальный характер, и наблюдается не только в США. Поэтому решение данной проблемы зависит не только от президента США, есть много людей, которые должны работать, чтобы взять инфляцию под контроль. Республиканцы почти всегда поддерживают более низкую заработную плату для работающих и более низкие налоги для богатых, в то время как демократы хотят, чтобы люди зарабатывали больше денег, а богатые люди и корпорации платили налоги", — сказал он.