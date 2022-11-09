Республиканцы лидируют с отрывом в борьбе за нижнюю палату Конгресса США

Республиканцы на данный момент почти вдвое опережают демократов в борьбе за места в Палату представителей Конгресса США. Такие подсчеты приводит во вторник вечером телекомания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, республиканцы пока предварительно получают 93 места из 218 необходимых для установления контроля над нижней палатой американского законодательного органа, однопартийцам нынешнего президента США телеканал приписывает 49 мест.

В Сенате минимальное преимущество за республиканцами - 38 против 37. Верхняя палата, состав которой на этих выборах переизбирается на треть, останется в руках демократов при сохранении ими 50 мест, республиканцам нужно получить 51 место. При голосовании в Сенате, если голоса разделяются поровну, решающий голос имеет вице-президент США, которым сейчас является представитель Демократической партии Камала Харрис.