Демократы выиграли в Аризоне и приблизились к контролю над сенатом

Демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны. В связи с этим Демократической партии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Келли переизбрался в Аризоне», - отметил телеканал.

По информации СМИ, в настоящий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа в одном штате, Неваде или Джорджии, обеспечит Демократической партии контроль над сенатом, поскольку при равенстве голосов (50-50) решающим станет голос вице-президента страны.