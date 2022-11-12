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Демократы выиграли в Аризоне и приблизились к контролю над сенатом

США Материалы 12 ноября 2022 08:32 (UTC +04:00)
Демократы выиграли в Аризоне и приблизились к контролю над сенатом

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Демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны. В связи с этим Демократической партии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Келли переизбрался в Аризоне», - отметил телеканал.

По информации СМИ, в настоящий момент республиканцы и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа в одном штате, Неваде или Джорджии, обеспечит Демократической партии контроль над сенатом, поскольку при равенстве голосов (50-50) решающим станет голос вице-президента страны.

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