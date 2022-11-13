Байден заявил, что доволен ситуацией на выборах в Конгресс США

Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в США, ждет второго тура в Джорджии. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Камбодже, трансляцию вела телекомпания Си-эн-эн, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы снова получили большинство [в Сенате]. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии, - сказал Байден. - Мы довольным тем, как обстоят дела". По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало "отражением квалификации кандидатов".