В руководстве ФРС считают правильным замедлить повышение базовой ставки

Многие члены руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, считают целесообразным в ближайшей перспективе замедлить повышение базовой ставки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в среду отчете о заседании руководящего Комитета ФРС по открытому рынку, которое состоялось 1-2 ноября.

Как следует из документа, "значительное большинство участников высказали мнение, что вскоре, вероятно, будет целесообразно замедлить темпы повышения". "Снижение темпов в данных условиях позволит комитету лучше оценить прогресс в достижении его целей, состоящий в обеспечении максимальной занятости и стабильности цен", - поясняется в отчете.

"Несколько участников отметили, что замедление темпов повышения может снизить риск нестабильности финансовой системы", - уточняется в опубликованных материалах.

ФРС США в начале ноября четвертый раз за год повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%. В Федрезерве уточняли, что считают уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки, при этом в дальнейшем регулятор будет принимать во внимание кумулятивный эффект от прошлых повышений.