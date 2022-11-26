Маск пообещал создать смартфон, если Apple и Google откажутся от приложения Twitter

Илон Маск в пятницу пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", - отреагировал Маск на комментарий пользователя соцсети, посчитавшего, что в случае необходимости для "человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Новый владелец намерен отменить практику постоянной блокировки пользователей и уже предпринял попытку реформировать систему верификации аккаунтов, введя платную подписку. Однако 10 ноября ее продажа была приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов. Беспокойство вызывают также массовые увольнения сотрудников компании: сразу после покупки Маск уволил несколько членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.