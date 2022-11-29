Маск назвал новый лимит символов в Twitter

Гендиректор Twitter Илон Маск заявил, что планирует увеличить лимит для постов в социальной сети с 280 до 1000 символов в ближайшее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Business Insider.

О своих планах он сообщил в ответ на предложение пользователя Twitter. «Да, это в моем списке задач», — заметил Маск. Ранее миллиардер активно указывал число 420 в своих планах по лимиту символов для публикаций.

В настоящее время Twitter ограничивает один пост 280 символами, однако мнения пользователей разделились по поводу увеличения количества символов.

Первоначально в соцсети один пост был ограничен 140 символами. Сторонники лимита считают, что ограничение помогает лаконичнее формулировать мысли и заявления, а также дает возможность прочитать постов от большего числа пользователей за меньшее время.