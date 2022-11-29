Twitter готовится опубликовать свидетельства подавления свободы слова в сети

Компания Twitter готовится опубликовать документы в качестве доказательства заявлений о подавлении свободы слова в интернете. Соответствующую публикацию разместил в понедельник на странице в одноименной социальной сети Илон Маск, который ранее приобрел Twitter за $44 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Народ заслуживает знать, что происходило на самом деле", - написал Маск. При этом в комментарии к публикации одного из пользователей он выразил мнение, что грядет "революция против онлайн-цензуры в Америке".

Предприниматель ранее заявил, что компания Apple угрожала удалить приложение принадлежащей ему социальной сети из магазина AppStore. Он отметил, что Apple почти перестала размещать рекламу в Twitter, задавшись вопросом о том, значит ли это, что в этой компании "ненавидят свободу слова". Предприниматель также организовал на своей странице опрос с целью выяснить мнение пользователей о том, должна ли Apple придать огласке все случаи цензуры в отношении своих пользователей.

Маск 24 ноября заявил, что в Twitter будут восстановлены заблокированные учетные записи при условии, что они не были связаны с нарушением закона или рассылкой спама. Ранее в социальной сети была восстановлена учетная запись бывшего президента США Дональда Трампа. Его аккаунт заработал после того, как в пользу такого решения проголосовали большинство участников опроса, проведенного Маском.