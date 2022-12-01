В США заявили об открытости к серьезному и устойчивому диалогу с КНДР

Администрация Соединенных Штатов открыта для серьезного и устойчивого диалога с властями КНДР без предварительных условий. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыты для серьезного и устойчивого диалога с КНДР. Мы дали ясно понять как в публичных, так и в частных беседах, что у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы готовы к встрече без каких-либо предварительных условий", - отметил он на проводимой вашингтонским Центром стратегических и международных исследований конференции, посвященной американо-южнокорейским отношениям. Пхеньянские власти, добавил помощник президента США, "категорически отвергают" данное предложение. По его словам, "в случае, если они решат пойти другим путем", США готовы "изучить практические шаги, которые повысят уровень региональной безопасности и удовлетворят интересы" союзников Вашингтона в регионе. Соединенные Штаты "не питают иллюзий относительно вызова" со стороны КНДР, отметил помощник главы государства.

Салливан подтвердил, что "главной целью политики [США в отношении КНДР] остается полная денуклеаризация Корейского полуострова, как это было с первого дня работы администрации" президента Джо Байдена. "И это цель, которую мы разделяем как с Республикой Корея, так и с Японией. Это цель, которую мы будем продолжать преследовать в тесной координации и согласовании [с ними]", - подчеркнул советник американского лидера. Вашингтонская администрация, заключил он, проводит "политику [в отношении КНДР] путем сочетания давления и дипломатии для достижения конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова".