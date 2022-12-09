Маск: Twitter работает над обновлением, которое покажет наличие теневой блокировки

Пользователи социальной сети Twitter смогут узнать, подвергались ли они теневой блокировке. Об этом сообщил в четверг предприниматель Илон Маск, которому принадлежит данный ресурс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду Маск заявил, что обнародует все случаи цензурирования и сокрытия важной информации в Twitter, отреагировав на скандал, разгоревшийся вокруг соцсети.

"Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое покажет настоящий статус вашего аккаунта, так что вы сможете четко знать, применялась ли в отношении вас теневая блокировка, причины этого и как подать запрос на отмену", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Теневая блокировка предполагает, что аккаунт пользователя полностью сохраняет свой функционал, например, позволяет видеть публикации других участников социальной сети, писать посты и комментарии, размещать видео и фотографии. Тем не менее, сообщения, отправленные с заблокированной страницы, не видны другим пользователям и не выдаются во время поиска. Зачастую человек, который подвергся теневой блокировке, не может осознать своего статуса, пока не проверит аккаунт через другого пользователя или неавторизованное устройство.

На прошлой неделе независимый журналист Мэтт Таиби, сославшись на внутреннюю переписку Twitter, сообщил, что компания регулярно выполняла указания американских властей (в основном представителей Демократической партии) по цензурированию своей социальной сети. Например, в случае со скандалом относительно Хантера Байдена ряд руководителей компании приняли решение, что все материалы, связанные с этой историей, будут подпадать под политику ограничения публикации информации, полученной посредством хакерства. Для ограничения распространения сведений, связанных с этим скандалом, утверждает журналист, руководство Twitter использовало самые жесткие меры, не только ограничивая возможность распространения данных по этому делу, но и помечая ссылки на публикации, связанные с ним, как небезопасные.