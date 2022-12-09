Самолет с Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с освобожденной в четверг американской баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в аэропорту Сан-Антонио в штате Техас. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На своем сайте телеканал разместил фотографию воздушного судна со спортсменкой на борту, выруливающего по взлетно-посадочной полосе воздушной гавани.

В МИД РФ 8 декабря сообщили, что россиянин Виктор Бут возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии.