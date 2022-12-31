Lockheed Martin после крушения в Техасе приостановила поставки истребителей F-35

Американская корпорация Lockheed Martin объявила в пятницу о приостановке приемо-сдаточных испытаний и поставок истребителей F-35 на время расследования причин аварии F-35B на взлетно-посадочной полосе в штате Техасе в этом месяце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Приостановка поставок означает, что корпорация в этом году поставила меньше предусмотренных контрактами 148 F-35. "До аварии F-35B 15 декабря мы выполняли свои обязательства по поставкам, - рассказала журналистам официальный представитель Lockheed Martin Лора Сиберт. - Однако, учитывая паузу в поставках, в этом году мы поставили 141 истребитель". По ее словам, корпорация приостановила приемо-сдаточные полеты "в целях предосторожности". В связи с тем, что эти полеты должны проводиться до отправки F-35 по контракту, это привело к приостановке поставок.