Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Спикера Палаты представителей США снова не удалось выбрать по итогам второго тура

США Материалы 4 января 2023 01:41 (UTC +04:00)
Спикера Палаты представителей США снова не удалось выбрать по итогам второго тура

Читайте Trend в

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США вновь не мог заручиться поддержкой большинства. Трансляцию заседания ведет во вторник телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его основной соперник - кандидат от демократов Хаким Джеффрис - набрал 212 голосов, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, - всего лишь 203. Для победы необходимо было получить 218 голосов.

В целом 19 республиканцев не поддержали своего лидера, все они проголосовали за другого однопартийца - Джима Джордана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости