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Хакерская группировка Cold River атаковала три центра ядерных исследований в США

США Материалы 6 января 2023 20:57 (UTC +04:00)
Хакерская группировка Cold River атаковала три центра ядерных исследований в США

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Хакеры из группировки Cold River прошлым летом атаковали три американские лаборатории, занимающиеся ядерными исследованиями. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что хакерская группировка атаковала Брукхейвенскую национальную лабораторию в городе Аптон (штат Нью-Йорк), Аргоннскую национальную лабораторию недалеко от Чикаго (штат Иллинойс) и Ливерморскую национальную лабораторию имени Эрнеста Лоуренса в Калифорнии. Все эти исследовательские центры входят в структуру Министерства энергетики США.

Агентство добавило, что не располагает информацией о причинах атаки на лаборатории и о том, были ли они успешны.

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