Fox News: скандал с секретными документами угрожает Байдену больше, чем Трампу

Президент США Джо Байден рискует столкнуться с уголовной ответственностью на фоне обнаружения у него секретных документов, полученных им во время работы вице-президентом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Fox News. По словам юридического консультанта телеканала Грегга Джарретта, риски для главы государства больше, чем для его предшественника Дональда Трампа, который столкнулся с похожей историей в прошлом году.

«Байдену здесь больше угрожает уголовная ответственность, потому что у Трампа была возможность рассекретить документы <�…> Байден же получил документы во время своего вице-президентства, не имея полномочий на их рассекречивание», — пояснил Джарретт.

Как указал юрисконсульт Fox News, на данный момент со стороны Белого дома не было заявлений о том, что у Байдена были найдены рассекреченные документы. Он также добавил, что хранение секретных материалов в несанкционированном месте является преступлением в США.