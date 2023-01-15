Запуск ракеты SpaceX в интересах Космических сил США перенесен на сутки

Запуск американской тяжелой ракеты Falcon Heavy с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, запланированный на воскресенье по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства страны и боевых командований. Конкретные данные о спутнике строго засекречены.

Его масса составляет около трех тонн.