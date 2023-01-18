Американская администрация запросила у Конгресса США разрешение продать F-16 Турции

Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16. Это подтвердил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе данного дела DSCA", - заявил официальный представитель американского военного ведомства, отвечая на вопрос о планах поставки Вашингтоном F-16 Анкаре.

DSCA (Defense Security Cooperation Agency) - это профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Разумеется, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон", - отметил Райдер.