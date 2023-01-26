Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели

Корпорация Meta восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели после двухлетней приостановки. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на президента компании по глобальным вопросам Ника Клегга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Клегг порталу, аккаунты Трампа не будут восстановлены немедленно, так как техническим специалистам потребуется время, чтобы разработать некоторые новые функции, необходимые для ограничения определенных сообщений или рекламных возможностей в будущем, если это потребуется.