Замминистра финансов США совершит визит в Турцию

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, отправится на следующей неделе в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Турцию, чтобы обсудить противодействие обходу западных санкций, введенных в отношении РФ. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В каждом из мест, где он будет останавливаться, он обсудит усилия Минфина, направленные на противостояние попыткам России обойти международные санкции и меры экспортного контроля", - говорится в документе.

"В ОАЭ и Турции Нельсон встретится с коллегами из правительств, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов, чтобы донести до них, что Минфин будет продолжать активно следить за выполнением своих санкций, а лица и институты, которые ведут деятельность в юрисдикциях, строго не соблюдающих эти правила, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам G7 на основании того, что они ведут деятельность с организациями, находящимися под санкциями, или же не предпринимают должных мер предосторожности, чтобы оградить себя от рисков незаконных финансовых операций", - заявили в Минфине.

Отмечается, что в ходе поездки Нельсон также рассчитывает обсудить "дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, риски, которые несут незаконные финансовые операции, с точки зрения подрыва экономического роста, а также иностранные инвестиции".