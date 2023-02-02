Байден обсудил со спикером палаты представителей вопросы госдолга

Президент США и спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обсудили вопросы, касающиеся потолка государственного долга, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении говорится, что во время встречи президент Байден "ясно дал понять, что, как подтвердили и лидеры обеих партий в Конгрессе, их общий долг - не допустить беспрецедентного и экономически катастрофического дефолта".

При этом, как говорится в сообщении, Байден "приветствует отдельные дискуссии с лидерами Конгресса о том, как сократить дефицит и контролировать государственный долг, продолжая при этом развивать экономику".

Президент и спикер договорились продолжить беседу.

Маккарти после встречи с президентом заявил журналистам, что настроен оптимистично несмотря на то, что ни одна из сторон не взяла на себя никаких обязательств.

"Я не хочу вкладывать в его уста никаких слов. У нас был час разговора об этом, который, как мне показалось, был очень хорошей дискуссией (...) Я думаю, что есть возможность прийти к соглашению", - сказал он