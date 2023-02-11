ФБР проводит обыск в доме Пенса

Сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель (штат Индиана) для проведения обыска. Об этом сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на сотрудника полиции на месте событий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание уточняет, что представители ФБР проверяют, не остались ли дома у Пенса секретные материалы. Обыск проводится с согласия бывшего вице-президента.

По сведениям источников телеканала CNN, в конце января секретные документы были обнаружены в доме Пенса его юристом. Тогда материалы были переданы ФБР.

В январе также стало известно, что в здании связанного с действующим президентом США Джо Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне.

Схожая ситуация с обнаружением официальных документов у экс-президента США Дональда Трампа стала поводом для проведения обысков в его поместье в Мар-а-Лаго 8 августа 2022 года.