Пентагон сообщил о завершении сбора обломков сбитого над Атлантикой аэростата

Американские военные завершили сбор обломков китайского аэростата, сбитого над Атлантическим океаном 4 февраля, заявили в Северном командовании Вооруженных сил США. Обломки передадут в лабораторию ФБР в Виргинии для изучения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как силы ВМС США, прикрепленные к Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного аэростата КНР, сбитого 4 февраля 2023 года", - говорится в пресс-релизе.

Аэростат, который в Вашингтоне считают разведывательным, впервые заметили над территорией США в конце января. После того, как его заметили над штатом Монтана, где находятся пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, было принято решение его сбить в момент, когда это не приведет к разрушениям на земле.

В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, а над США он оказался, потому что сбился с курса.