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США выделят дополнительно $100 млн на помощь Турции и Сирии после землетрясений

США Материалы 19 февраля 2023 21:01 (UTC +04:00)
США выделят дополнительно $100 млн на помощь Турции и Сирии после землетрясений

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Американская администрация намерена выделить дополнительно $100 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о выделении дополнительных 100 млн долларов в качестве помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Сирии", - отметил он. "С учетом этого гуманитарная помощь США, направленная на оказание поддержки в связи с землетрясением, составит $185 млн", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен пояснил, что средства будут направлены, в частности, на содействие неправительственным организациям, работающим в Турции и Сирии.

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