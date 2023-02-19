США выделят дополнительно $100 млн на помощь Турции и Сирии после землетрясений

Американская администрация намерена выделить дополнительно $100 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о выделении дополнительных 100 млн долларов в качестве помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Сирии", - отметил он. "С учетом этого гуманитарная помощь США, направленная на оказание поддержки в связи с землетрясением, составит $185 млн", - добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен пояснил, что средства будут направлены, в частности, на содействие неправительственным организациям, работающим в Турции и Сирии.