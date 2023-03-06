В США назвали Марокко союзником в регионе и Африке

Марокко является партнером и большим союзником США, причем не только в регионе, но и на всем Африканском континенте. Об этом заявил в воскресенье председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он находится с рабочим визитом в королевстве во главе большой делегации, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для США Марокко является партнером и большим союзником не только в регионе, но и на всем Африканском континенте", - подчеркнул Милли после переговоров с министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийи и генеральным инспектором Королевских вооруженных сил Марокко, командующим Южной зоной Бельхиром Эль Фаруком.

Американский генерал подчеркнул "глубину отношений, существующих между двумя странами более двух столетий", выразив стремление его государства "укреплять и расширять отношения с Марокко, которое стало первой страной, признавшей независимость США".

По словам Милли, "США и Марокко связывают прочные, конкретные и превосходные военные отношения". Он упомянул "проводящиеся уже почти 20 лет совместные военные учения "Африканский лев", которые доказали свою эффективность".

По итогам встречи Милли с Лудийи стороны выразили "удовлетворение прекрасным уровнем, достигнутым многовековыми отношениями дружбы и сотрудничества, подкрепленными стратегическим военным партнерством, регулируемым значительным правовым арсеналом, в частности, дорожной картой сотрудничества в области обороны на 2020-2030 годы, подписанной в октябре 2020 года по случаю визита в Марокко министра обороны США".

Милли и Лудийи рассмотрели состояние двустороннего сотрудничества в области обороны и возможности его дальнейшего укрепления.