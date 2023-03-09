Белый дом подтвердил, что Байден 13 марта встретится с Сунаком и Альбанезе в Калифорнии

Президент США Джо Байден проведет 13 марта в штате Калифорния переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности (AUKUS). Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник, 13 марта, президент отправится в Сан-Диего, Калифорния, чтобы встретиться с Сунаком и Альбанезе и обсудить партнерство AUKUS. Президент также примет участие в двусторонних встречах с Сунаком и Альбанезе", - отметили в Белом доме.

Агентство Reuters сообщало, что Сунак 13 марта прибудет в США, чтобы провести переговоры с Байденом и Альбанезе. По данным источников агентства, в ходе встречи будут обсуждаться новые детали договора о трехстороннем сотрудничестве.

В рамках соглашений военного альянса AUKUS Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок.