В США зафиксировали резкий рост заболеваемости смертельно опасной грибковой инфекцией

Редкое и иногда смертельно опасное грибковое заболевание, вызванное грибком Candida auris, распространяется на территории США, предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам представителей здравоохранения, в стране зафиксирован резкий рост случаев заболевания. В настоящее время заболевание отслеживается в половине штатов.

По мнению представителей CDC , пандемия коронавируса усугубила распространение грибка, поскольку повышенное внимание к вирусу COVID-19 означало, что выявлению Candida auris уделялось меньше внимания.

Отмечается, что грибок поражает в первую очередь пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Грибок обычно не представляет опасности для молодых людей.

Согласно CDC , он не поддается лечению традиционными противогрибковыми препаратами и приводит к смертности в 60% случаев.

Представители здравоохранения заявили, что устойчивость грибка к противогрибковым препаратам "особенно беспокоит", поскольку эти лекарства часто являются первым вариантом лечения.