Маск сообщил, что платная подписка Twitter Blue стала доступна пользователям по всему миру

Платная верификация аккаунтов в Twitter под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру, сообщил в четверг владелец соцсети Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Twitter Blue теперь доступен во всем мире", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Помимо этого, сообщалось, что обладатели подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.