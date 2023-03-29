Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

Суд в Вашингтоне обязал бывшего вице-президента США Майка Пенса дать ответы на вопросы Минюста о предшествовавших штурму Капитолия 6 января 2021 года разговорах с экс-президентом Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Федеральный судья постановил, что бывший вице-президент США Майк Пенс должен дать показания о разговорах, которые он вел с Дональдом Трампом до 6 января 2021 года", - сообщили телеканалу CNN несколько источников, знакомых с решением суда.

При этом Пенс, согласно постановлению, имеет право не отвечать на вопросы, связанные с его действиями непосредственно 6 января.

Решение суда касается расследования, проводимого министерством юстиции США, о роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне в январе 2021 года.

Associated Press отмечает, что в настоящее время адвокаты Пенса решают, подавать ли апелляцию на это решение. Кроме того, юристы Трампа выступают против вызова Пенса для дачи показаний.