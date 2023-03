Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На текущий момент не известно, какие именно обвинения будут предъявлены экс-президенту США. По данным источников газеты, обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни. Как пишет издание, ожидается, что Трампу будет предложено добровольно сдаться властям.

Газета The Wall Street Journal поясняет, что прокуроры в Нью-Йорке обычно не публикуют обвинительное заключение до тех пор, пока обвиняемый не предстанет перед судом. The New York Times подчеркивает, что Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.

По данным The New York Times, Трамп сейчас находится в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Источники издания отмечают, что адвокаты экс-президента США не ожидали вынесения в четверг большим жюри Нью-Йорка решения относительно предъявления обвинений Трампу. Газета Politico ранее утверждала, что присяжные намерены взять перерыв на месяц в рассмотрении дела.

Большое жюри в Нью-Йорке занимается вопросом выдвижения обвинений в адрес Трампа в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Адвокат Майкл Коэн якобы заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были сфальсифицированы.

Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы, однако если большое жюри решит, что фальсификация была произведена, чтобы скрыть или совершить другое преступление, то Трампу может грозить до четырех лет тюремного заключения.