Вице-президент США ждет активизации работы со странами Африки в агросекторе и по климату

Вице-президент США Камала Харрис рассчитывает на то, что ее состоявшаяся поездка в африканские страны позволит активизировать взаимодействие по проблемам, касающимся инноваций в сельскохозяйственной сфере в этих государствах и устойчивости к изменению климата. Об этом она заявила в субботу во время выступления в Замбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Харрис отметила, что во время ее поездки особое внимание было уделено вопросам, связанным с инновациями в сельскохозяйственном секторе, а также "адаптации к меняющимся климатическим условиям". По словам вице-президента США, "данная поездка была посвящена тому, что можно сделать для культивирования и наращивания частно-государственного партнерства, тому, как власти США могу работать с африканскими лидерами, африканскими корпорациями, американскими корпорациями, неправительственными и благотворительными организациями для консолидации ресурсов". Их, по словам Харрис, предполагается направить на "продвижение и развитие инновационных моделей" в указанных сферах в Африке.

Как ранее сообщил Белый дом, частные американские компании и власти США предоставят Африке более $7 млрд в рамках различных инициатив, связанных с зеленой энергетикой, сельским хозяйством и борьбой с изменением климата.

Харрис начала поездку в Африку 25 марта. Она посетила Гану, Танзанию и Замбию. В Вашингтон вице-президент США вернется 2 апреля. Соединенные Штаты в последнее время активизируют контакты с Африкой: сравнительно недавно континент посетили госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, супруга президента США Джилл Байден и постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.