Virgin Orbit Ричарда Брэнсона прекратит работу

Космическая компания Virgin Orbit прекратит свою деятельность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на собственные источники.

Во время собрания сотрудников генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт заявил, что корпорация будет закрыта в «обозримом будущем». «К сожалению, мы не смогли найти финансирование, чтобы обеспечить ясный путь для компании», — объяснил закрытие проекта Харт. Virgin Orbit была основана миллиардером Ричардом Брэнсоном, она предлагает пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne.

По словам генерального директора, у компании не нашлось другого выхода, кроме как осуществить «немедленные, кардинальные и чрезвычайно болезненные изменения». Из выступления руководителя Virgin Orbit следует, что компания уволит почти всех сотрудников — 875 человек или 90 процентов трудоустроенных в ней работников.